На фоне угрозы БПЛА закрылся участок трассы "Урал" в Оренбургской области

В Оренбургской области на фоне угрозы БПЛА закрылся участок трассы "Урал" На фоне угрозы БПЛА закрылся участок трассы "Урал" в Оренбургской области

Москва1 сен Вести.На фоне угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Оренбургской области временно закрыто движение на участке федеральной трассы М-5 "Урал". Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Временные ограничения движения для всех типов транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 312+091 (н.п. Новосергиевка) – км 405+000 (н.п. Холодные Ключи) в Оренбургской области говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 1 сентября в Оренбургской области была объявлена тревога из-за опасности атаки БПЛА. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Оренбурга.