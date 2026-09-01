Тревога из-за БПЛА сработала в Оренбургской области

В Оренбургской области сработала тревога из-за БПЛА Тревога из-за БПЛА сработала в Оренбургской области

Москва1 сен Вести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 1 сентября стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 украинских БПЛА на подлете к Москве.