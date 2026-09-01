Москва1 сенВести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.
На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства областипредупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 1 сентября стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 украинских БПЛА на подлете к Москве.