Москва21 авгВести.Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Оренбургской области и Республике Марий Эл. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.
На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства областипредупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Евгений Солнцев
Жителей Марий Эл оповестили о беспилотной опасности по каналам РСЧС.
Ранее ночью 21 августа тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в республиках Северного Кавказа, а также в регионах Центральной России и Поволжья.