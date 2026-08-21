В Оренбургской области и Марий Эл введен режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА введен в Оренбургской области и Марий Эл В Оренбургской области и Марий Эл введен режим опасности атаки БПЛА

Москва21 авг Вести.Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Оренбургской области и Республике Марий Эл. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Евгений Солнцев

Жителей Марий Эл оповестили о беспилотной опасности по каналам РСЧС.

Ранее ночью 21 августа тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в республиках Северного Кавказа, а также в регионах Центральной России и Поволжья.