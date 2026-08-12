Москва12 авгВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Орловской и Белгородской областей. Об этом сообщают региональные власти и МЧС через официальные каналы на платформе MAX.
Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны!говорится в сообщении регионального главка МЧС России
О беспилотной угрозе жителей девяти районов Белгородской области оповестил оперативный штаб региона. Опасность касается Грайворонского, Борисовского, Чернянского, Новооскольского, и некоторых других муниципальных округов.