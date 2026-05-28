В 13 муниципалитетах Белгородской области объявили опасность БПЛА

Москва28 мая Вести.В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Режим действует в Губкинском и Старооскольском городских округах, а также в 11 муниципальных округах. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Опасность атаки БПЛА в Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском МО, Губкинском и Старооскольском ГО 21.38 говорится в публикации оперштаба

Информация об отмене будет сообщена дополнительно.