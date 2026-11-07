На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения для транспорта

В Челябинской области продлили ограничения для транспорта на трассе М-5 На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения для транспорта

Москва7 ноя Вести.В Челябинской области продлили временные ограничения на проезд по участку федеральной трассы М-5 "Урал" для автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Проезд большегрузам и пассажирскому транспорту на федеральной трассе был ограничен утром 6 ноября.

Продлены временные ограничения движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств на ФАД М-5 "Урал" от Респ. Башкортостан до поворота на г. Миасс (с 1548 до 1780 км) говорится в сообщении

Отмечается, что запрет действует до 15.00 (13.00 мск) 7 ноября.