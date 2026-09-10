В целях безопасности в Оренбургской области ограничено движение на М-5 "Урал"

В Оренбургской области ограничили движение на М-5 "Урал" В целях безопасности в Оренбургской области ограничено движение на М-5 "Урал"

Москва10 сен Вести.На федеральной трассе М-5 "Урал" в Оренбургской области в ночь на пятницу, 11 сентября, введены временные ограничения для движения транспорта, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Одиннадцатого сентября с 02.15 временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на федеральной трассе М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургу км 312+091 (н.п. Новосергиевка) – км 405+000 (н.п. Холодные Ключи) отмечается в сообщении

Уточняется, что ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения.