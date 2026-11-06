На трассах М-5 и М-7 в Башкирии ограничили движение транспорта из-за непогоды

На ряде трасс в Башкирии ограничили движение транспорта из-за непогоды На трассах М-5 и М-7 в Башкирии ограничили движение транспорта из-за непогоды

Москва6 ноя Вести.В Башкирии ввели временные ограничения на проезд автобусов и грузовиков на участках федеральных трасс М-5 "Урал" и М-7 "Волга", а также ряде региональных автодорог из-за снега, гололеда и ветра. Об этом сообщил в глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Отмечается, что на трассе М-5 запрет на проезд транспорта действует с 1281-й по 1360-й километры.

В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на автодорогах: М-7 "Волга" с 1170 по 1230 км; Р-240 "Уфа – Оренбург" подъезд к М-12 "Восток" с 0 по 101 км говорится в сообщении

Аналогичный запрет введен на автодорогах Аксеново – Аксаково – Белебей, Бирск – Тастуба – Сатка, Уфа – Бирск – Янаул, Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы, Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском и Белорецком районах, а также Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Белорецком и Абзелиловском районах.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – в 12.00 (мск).