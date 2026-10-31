Москва31 октВести.На федеральной трассе в Тайшетском округе из-за непогоды сегодня закрыто движение для большегрузных машин и общественного транспорта, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области в MAX.
Там уточнили, что запрет касается участка с 1167 до 1198 километра трассы Р-255 "Сибирь". Движение будет восстановлено после проведения профилактических работ дорожными службами.
В связи с ухудшением погодных условий и наличием на проезжей части зимней скользкости с 11 часов 30 минут закрыто движение для большегрузных машин и общественного транспортаговорится в публикации
Автомобилистов призвали по возможности воздержаться от поездок, а тех, кто уже в дороге, переждать у объектов придорожного сервиса.
В ведомстве также проинформировали, что в случае осложнения дорожной обстановки сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на закрытие движения в соседних районах области.