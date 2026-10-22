После сильных снегопадов в Иркутской области расчищают дороги В Иркутской области устраняют последствия сильных снегопадов

Москва22 окт Вести.Сильные снегопады привели к серьезным пробкам в Иркутской области. Последствия стихии сейчас устраняют с привлечением спецтехники. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

Трассы расчищают от снега и посыпают дороги песчано-соляной смесью. Губернатор предупредил, что возможны перекрытия.

Из-за работы спецтехники возможно перекрытие движения на автодорогах. Для оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки созданы резервные экипажи ДПС сообщил губернатор

По словам главы региона, осадки затронули Иркутск, Шелехов, Братский, Куйтунский, Тулунский, Слюдянский районы и другие территории.