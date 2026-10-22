Москва22 октВести.Сильные снегопады привели к серьезным пробкам в Иркутской области. Последствия стихии сейчас устраняют с привлечением спецтехники. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
Трассы расчищают от снега и посыпают дороги песчано-соляной смесью. Губернатор предупредил, что возможны перекрытия.
Из-за работы спецтехники возможно перекрытие движения на автодорогах. Для оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки созданы резервные экипажи ДПСсообщил губернатор
По словам главы региона, осадки затронули Иркутск, Шелехов, Братский, Куйтунский, Тулунский, Слюдянский районы и другие территории.