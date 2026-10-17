Москва17 октВести.Губернатор Кузбасса Илья Середюк обратился к жителям региона быть осторожными на дорогах из-за выпадения в регионе первого большого снега.
В своем канале в мессенджере MAX он написал, что на улице пока плюсовая температура, но дорожная обстановка требует особого внимания.
В Кузбасс пришел первый большой снег. … Будьте аккуратны за рулем и на пешеходных переходах. Берегите себя и близкихговорится в публикации
Губернатор сообщил, что поручил привести службы региона в режим повышенной готовности и следить за ситуацией.
По его словам, на сложных участках техника работает с ночи.