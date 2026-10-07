В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег

В Шерегеше выпал первый снег В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег

Москва7 окт Вести.В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег, также сложные погодные условия зафиксированы и на трассе в Таштагольском округе. Об этом сообщает ИС "Вести".

Сложные погодные условия на трассе в Таштагольском округе: дожди, на отдельных участках снег, температура понижается. Водителей просят снижать скорость передает корреспондент

Говоря о вершинах Шерегеша, руководитель Дирекции курорта Алексей Стоянов сообщил "Вестям", что горнолыжный сезон планируется начать, когда на склонах будет достаточное количество снега — не раньше ноября. Однако работы по подготовке уже начались.

Накануне ГУ МЧС России по Кемеровской области предупредил, что на территории региона 7 октября и ночью 8 октября местами ожидаются сильный ветер до 22 м/с, понижение температуры, мокрый снег, дождь со снегом, гололед.