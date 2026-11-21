Восьмиместная канатная дорога открылась на курорте Шерегеш На горнолыжном курорте Шерегеш появилась восьмиместная канатная дорога

Москва21 ноя Вести.К открытию сезона в горнолыжном курорте Шерегеш появилась восьмиместная канатная дорога. Об этом в MAX рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Подъемник в секторе F обеспечит доступ сразу к трем новым трассам протяженностью 10 км. Он перераспределит потоки людей - кататься будет комфортнее и безопаснее сообщил Середюк

С помощью нового подъемника на вершину горы Зеленой и смотровые площадки попадут не только лыжники и сноубордисты, но и любители пеших прогулок, уточнил губернатор.

Летом работа подъемника не остановится.

Шерегеш должен стать всесезонным курортом, чтобы обеспечивать рабочие места для жителей, перспективы для малого и среднего бизнеса и постоянное пополнение бюджета региона заявил Середюк

Официальное открытие сезона на горнолыжном курорте состоится 21 ноября.