Кузбасс прорабатывает новый водный маршрут к порту Сабетта Кузбасс рассматривает мультимодальный водный маршрут до порта Сабетта

Москва15 окт Вести.В Кемеровской области рассматривают возможность запуска нового водного маршрута до морского порта Сабетта. Об этом пишет агентство ТАСС.

Речь идет о мультимодальном пути, который начнется в городе Юрга, пройдет по Томи и Оби и выйдет к порту Сабетта. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поделился этим на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Мы сегодня просчитываем еще один транспортный путь. Это мультимодальный водный маршрут от города Юрга по реке Томь, дальше река Обь и выход на морской порт Сабетта цитирует слова Ильи Середюка агентство ТАСС

Глава Кемеровской области считает, что такой путь способен дать региону дополнительный экспортный канал и укрепить позиции Арктической зоны как значимой части национальной транспортной системы России.

Форум "Российская энергетическая неделя" принимает Москва с 14 по 16 октября. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, Министерства энергетики России и правительства Москвы. Организатором выступает Фонд Росконгресс.