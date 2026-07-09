Середюк: в Кузбассе усилили меры безопасности на предприятиях

В Кузбассе усилили защиту предприятий после атак беспилотников Середюк: в Кузбассе усилили меры безопасности на предприятиях

Москва9 июл Вести.Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что в регионе усилили защиту промышленных предприятий и пересмотрели меры безопасности после атак вражеских беспилотных летательных аппаратов на сибирские регионы.

При этом рисков для Кузбасса пока нет. Однако меры безопасности необходимо принимать, подчеркнул Середюк.

По ряду ключевых промышленных предприятий мы усилили внутриобъектовую защиту. Кроме того, мы приняли решение ограничить сквозное движение фур, большегрузов по территории нашего областного центра и особенно по маршрутам, пролегающим вблизи крупных промышленных предприятий отметил глава субъекта в мессенджере MAX

Транзитный транспорт направляют на объездные дороги, а въезд в город возможен только грузовикам, следующим к пунктам назначения внутри города. Проводится досмотр перевозимых грузов.

Такие меры планируется распространить на другие муниципалитеты региона.

В этой работе будут задействованы, в том числе, участники специальной военной операции.

Также будет актуализирована карта укрытий, чтобы все граждане знали, где при необходимости можно будет укрыться.