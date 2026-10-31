Снега нет или его слишком много: где в России уже можно кататься на лыжах

Москва31 окт Вести.Три курорта - три разные погодные реальности. Идеальная иллюстрация того, как в 2026 году выглядит начало горнолыжного сезона в России. Пока одна часть страны учится обходиться без снега, другая задыхается от его избытка. Раньше открытие сезона было лотереей: повезет со снегом-покатаемся, не повезет - ждем декабря. Ведущая телеканала "Россия 24" Екатерина Рязанова - о том, почему лыжники больше не зависят от прогнозов погоды.

В понедельник, 26 октября, под Магнитогорском термометры показывали +11. На Южном Урале бабье лето с почти 15 градусным теплом в самом разгаре. И пока дневная температура бьет рекорды и переписывают метеолетопись, на курорте "Абзаково" запустили первую снежную трассу. Не было ни единой снежинки, но техническая служба просто взяла и построила зиму своими руками. А именно, с помощью ратрака сформировала снежное покрытие и выровняла поверхность.

Сезон в Башкирии стартовал на две недели раньше, чем год назад, когда первые трассы заработали только 5 ноября. Пока для катания открыта только учебная трасса, но уже в начале ноября курорт планирует выйти на полную мощность. Этот пример показывает: современный курорт больше не зависит от капризов небесной канцелярии. Зима стала технологией: ее можно включить, как систему оснежения, и она придёт по расписанию, а не по прогнозу

Главный контраст с Башкирией - это даже не кавказские гиганты, которые еще только готовятся к старту, а Западный Саян. Речь идет о природном парке Ергаки – лидере, на сегодняшний день, в России по высоте сугробов. Снега здесь столько, что его хватает на полноценный фрирайд, и при этом тут сознательно не спешат с официальным открытием сезона.

В Ергаках снег ложится в середине октября - одним из первых в России. Уже в начале сентября любители экстремальных спусков открыли там сезон фрирайда: снег выпал раньше обычного, и на пару спусков его хватало. По данным на конец октября, высота снежного покрова в горах достигает 81 сантиметра, а к середине зимы средняя толщина сугробов здесь может доходить до трех метров.

Однако официальное открытие горнолыжного сезона назначено только на 7 ноября, а тестовый запуск подъемника запланирован на 4 ноября

Почему? Потому что здесь катаются не только на подготовленных трассах, но в настоящем горном ландшафте Западного Саяна, а здесь спешка неуместна: снег должен лечь окончательно, покров -стабилизироваться, а склоны - быть готовыми к полноценному сезону, а не к символическому старту.

А между этими двумя полюсами есть третий, самый нетерпеливый - Шерегеш. Здесь не стали ждать ни календаря, ни официальных дат. Канатные дороги и трассы заработали 30 октября. И это самое раннее открытие сезона за всю историю курорта. Снега выпало столько, что в некоторых источниках высоту покрова описывают как "сугробы до вторых этажей"

Прогноз на первую пятидневку ноября только подчеркивает этот контраст. В Башкирии по-прежнему царит поздняя осень: в начале периода ещё возможны дожди и плюсовые температуры, днем даже до +9, и только в конце периода заметно похолодает, дождь сменится мокрым снегом, а ночные температуры станут минусовыми. Впрочем, естественного снега здесь почти не прибавится.

В Западном Саяне, наоборот, зима уже полностью вступила в свои права. Снегопады здесь продолжатся, по ночам будет подмораживать, и новые снежные заряды только увеличат и без того мощный покров, создавая идеальные условия для фрирайда. В Шерегеше температура будет меняться от минуса к плюсу. А прогноз осадков обещает очень интенсивный прирост - до 20 сантиметров 1 ноября. На этой неделе вопрос "где кататься?" решается сам собой. Но сезон только начинается.