Москва22 окт Вести.В Абакане и Горно-Алтайске могут вырасти сугробы. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Самые высокие сугробы вырастут в предгорьях Алтая и Саян. Например, в Абакане и Горно-Алтайске они могут достигнуть 10-15 сантиметров. И даже в равнинной части Южной Сибири - Красноярске и Новосибирске - слой снега составит 5-8 сантиметров. К слову, обычно так заметает регион на 2-3 недели позже