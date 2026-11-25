Рекордные 33-сантиметровые сугробы выросли в городе Алексин Тульской области Лидером по высоте сугробов в ЦФО стал город Алексин Тульской области

Москва25 ноя Вести.Город Алексин Тульской области стал рекордсменом среди населенных пунктов Центрального федерального округа (ЦФО) по высоте сугробов – их уровень достиг 33 сантиметров. Об этом сообщила ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Данные актуальны на 10 часов утра. В Рязани к этому времени слой снега поднялся на 27 сантиметров, что редко случается даже в декабре. На западе и юге Подмосковья намело 19-20 сантиметров снега, в Нижегородской области – до 23 сантиметров, а в Ярославской – до 18 сантиметров.

По словам Екатерины Рязановой, арктическое вторжение набирает силу, и вскоре снегопады начнутся в Поволжье, Приазовье и на севере Крыма. Главным ядром непогоды станет Центральная Россия. Интенсивность выпадения осадков будет меньше, чем накануне, но местами за сутки может выпасть более четверти месячного объема осадков.