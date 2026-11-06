Москва6 ноя Вести.Самая яростная с начала холодного сезона атака зимы обрушилась на Урал и Предуралье. Такая погода сохранится в регионе в ближайшие пару дней. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, к вечеру пятницы в мегаполисе вырастут декабрьские сугробы.

В эпицентре ненастья останется Урал. На склонах гор всего за сутки местами выпадет свыше 20 миллиметров влаги. Столько обычно собирается в сумме по меньшей мере за одну ноябрьскую декаду. Из крупных городов под удар стихии в первую очередь попадет Пермь. А на пик снегопады и метели выйдут в середине дня. При этом столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +1 до -2. Поэтому выпадающий снег в большей степени станет задерживаться на земле. И к исходу пятницы в мегаполисе вырастут вполне декабрьские сугробы высотой до 14-17 сантиметров рассказал Заводченков

Ранее доктор физико-математических наук, профессор РАН Ирина Репина рассказала, что россиян предстоящей зимой ожидают "погодные качели" и обилие снега.