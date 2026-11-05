Заводченков: в Предуралье выпадет около трети месячного объема влаги за сутки Синоптик Заводченков спрогнозировал ненастную погоду в предгорьях Урала

Москва5 ноя Вести.Предгорья Урала окажутся в эпицентре ненастья. За сутки там прогнозируется выпадение порядка трети месячной нормы влаги. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, атмосферу над Туапсе дестабилизировало, в том числе, арктическое вторжение, набирающее силу на севере Русской равнины.

Дестабилизировало атмосферу над Туапсе все то же арктическое вторжение, набирающее силу в северной половине Русской равнины. На территории вплоть до линии Курск-Ульяновск, даже на пике прогрева, столбики термометров не смогли подняться выше 0...+5. А сегодня граница этой зоны продвинется еще на 550 км южнее - в низовья Волги и Дона поделился специалист

По его прогнозам, "черноморская депрессия" продолжит портить погоду на побережье Кубани. Однако ливни в этом регионе заметно ослабеют.

Как итог - черноморская депрессия, обострившаяся из-за вторжения холодного воздуха, продолжит портить погоду на побережье Кубани, хотя днем ливни здесь уже заметно ослабеют. При этом севернее атака зимы перейдет в более активную фазу. Теперь дожди со снегом станут отмечаться уже в Ростовской и Волгоградской областях. А в эпицентре ненастья окажутся предгорья Урала, где всего за сутки выпадет порядка трети месячного объема влаги добавил Заводченков

Ранее сообщалось, что наиболее сильное похолодание ожидается на востоке Русской равнины.