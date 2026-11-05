Москва5 ноя Вести.На востоке Русской равнины воздух опустится до -12. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам специалиста, арктическое вторжение в северной половине Русской равнины принесет с собой и заморозки.

Предстоящей ночью ниже нуля опустятся столбики термометров даже в степных районах Крыма и предгорьях Северного Кавказа. А сильнее всего будет остывать воздух на востоке Русской равнины - в Поволжье и на юге Предуралья до -2...-7, а в Прикамье и на склонах Северного Урала до -7...-12. И это еще один серьезный фактор риска. Так, в Уфе вплоть до начала новой недели ожидаются осадки вперемешку со снегом. И если днем температура еще останется слабо положительной, то по ночам будет подмораживать до -3...-6, и снежная каша на дорогах и тротуарах превратится в гололедицу