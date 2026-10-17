Москва17 окт Вести.Предстоящее похолодание окажется кратковременным и в середине следующей недели на Русскую равнину вернется потепление. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, к началу новой недели вихрь, смещающийся вдоль арктического побережья, принесет порцию прохладного воздуха.

Похолодание окажется весьма кратковременным. Во вторник и среду на Русскую равнину вернется потепление. Даже на севере региона столбики термометров смогут подняться словно во вторую половину сентября до +6...+11, в средней полосе и на северо-западе дневная температура повысится до +10...+15, а в южных широтах воздух станет прогреваться до +17...+22. Например, в Центральной России будет преобладать солнечная погода, и только в воскресенье по вине холодного фронта локальные дожди.