Заводченков: на Русской равнине и на Урале формируется антициклон Заводченков рассказал о формировании антициклона на Русской равнине

Москва28 ноя Вести.На Русской равнине и на Урале формируется антициклон. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его прогнозам, арктическое вторжение за короткий срок перебросило города Русской равнины и Урала в зимние климатические условия.

В некоторых районах всего за сутки выросли сугробы до трети метра, такой динамики в это время года еще не наблюдалось, по меньшей мере, за всю эпоху глобального потепления поделился прогнозом специалист

Вообще, атака зимы носила массированный характер… В начале недели сугробы укрыли только северную половину Русской равнины и Сибири, в средних широтах наблюдались только отдельные снежные пятна. Но затем она устремилась на юг со скоростью хорошего марафонца — и к пятнице граница снежного покрова переместилась вплоть до низовий Волги и Дона. А здесь он обычно появляется только в самом финале декабря добавил метеоролог

Также, по словам специалиста, арктическое вторжение спровоцировало повышение давления.

Сейчас на Русской равнине и Урале формируется антициклон. Так что он стабилизирует погодную обстановку, а выхолаживание воздуха усилится. Но уже в первые дни декабря в регионе начнет сказываться влияние атлантического циклона, несущего с собой порцию согретого Гольфстримом воздуха сообщил синоптик

Ранее сообщалось, что арктическое вторжение прорвется в Центральную Россию в конце декабря 2026 года.