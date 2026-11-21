Москва21 ноя Вести.На территорию Русской равнины начнут пробиваться активные балканские циклоны, в связи с чем на европейскую Россию прорвется холодный воздух с акватории Ледовитого океана. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, атмосферные процессы следующей недели нанесут окончательное поражение осени в средних широтах Русской равнины.

Дело в том, что в регион начнут прорываться активные балканские циклоны. И если за Урал эти вихри по-прежнему будут закачивать хорошо прогревшиеся атлантические воздушные массы, то на европейскую Россию северные потоки станут нести холодный воздух с акватории Ледовитого океана спрогнозировал метеоролог

Синоптик отметил, что это вторжение кардинально повлияет на изменение погодных условий на Русской равнине.

В конце рабочей недели снежный покров лежал только в северной части региона, а к следующей среде его граница продвинется на юг вплоть до среднего Придонья... Темп зимнего наступления примерно по 200 км в сутки. И лишь в южных широтах благодаря влиянию Черного и Каспийского морей пока задержатся вполне осенняя погода добавил специалист

Ранее сообщалось, что к середине предстоящей недели слой снега в Центральной России будет порядка 8 сантиметров. На зимний лад в Центральной России погода начнет перестраиваться уже с воскресенья.