Метеорологическая зима придет в Москву на следующей неделе Тишковец: на следующей неделе в Москве намечается приход метеорологической зимы

Москва20 ноя Вести.Снижение температуры воздуха до отрицательных значений и установление снежного покрова на следующей неделе ознаменует приход метеорологической зимы в Москве. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник прогнозируется небольшой снег, но к среде осадки усилятся из-за прихода балканского циклона.

На следующей неделе намечается наступление метеорологической зимы, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Если в понедельник и вторник снег будет идти небольшой интенсивности и температура около нуля, то в среду на Центральную Россию выйдет активный балканский циклон. Он принесет заряды снега и понижение температуры воздуха до 0 … -3°C. Соответственно, на земле появится снежный покров высотой до пяти сантиметров как минимум сообщил Тишковец

Также он отметил, что в субботу москвичей ждет последний поклон осени – пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +6 градусов.