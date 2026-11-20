Москву в субботу ждут последний поклон осени и кратковременные дожди Тишковец: интенсивные дожди пройдут в первой половине субботы в Москве

Москва20 ноя Вести.Погода в субботу в Москве испортится: в городе пройдут кратковременные дожди с максимальной интенсивностью в первой половине дня. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что в столице сохранится аномальное для данного времени года тепло – столбики термометров в течение суток будут колебаться от +3 до +5 градусов.

Впереди нас ждет последний поклон осени. Дело в том, что в субботу синоптическая ситуация будет определяться ложбиной североатлантического циклона, поэтому погода испортится, пройдут кратковременные дожди интенсивностью до шести литров воды на каждый квадратный метр столичной земли, с максимальной интенсивностью в первой половине дня сообщил Тишковец

В ночь на воскресенье минимальная температура будет колебаться около нулевой отметки, что вызовет заморозки и гололед на дорогах, добавил синоптик.