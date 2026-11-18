Москвичей предупредили о гололеде в воскресенье Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидается гололед

Москва18 ноя Вести.В конце недели в Москве ожидается гололед. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в пятницу и в субботу воздух в столице прогреется от 2 до 6 градусов тепла.

В воскресенье, когда пройдет холодный атмосферный фронт, в сумерках осадки перейдут в ледяные дожди, на дорогах гололедные явления. Ну, а днем уже столбики термометра будут колебаться около нуля, при этом в основном пройдет снег сказал синоптик

Также он добавил, что следующая неделя станет переходом из состояния климатической осени в климатическую зиму.

Когда среднесуточная температура воздуха устойчиво начнет опускаться ниже нулевой отметки, ну и соответствующим осадкам в твердой фазе, а значит, формированием уже устойчивого снежного покрова до следующей весны. По крайней мере, ко вторнику ожидается выход южного циклона, которая принесет нам как минимум пять сантиметров снежного покрова сказал синоптик

Ранее Евгений Тишковец заявил, что в четверг, 19 ноября, в Москве прогнозируются дожди.