Тишковец рассказал, когда в Москву придет зима Синоптик Тишковец дал прогноз о наступлении зимы в Москве

Москва17 ноя Вести.Через неделю в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня в столице последний относительно погожий день.

В Москве, благодаря северо-западной периферии антициклона, сегодня заключительный относительно погожий осенний денек, и около +3. А в среду зима заглянет к нам "на огонек", и Центральная Россия вновь наденет белое пальто. Правда, сядет оно чуть криво - снежный покров, словно пробный шар, будет брошен в осеннюю слякоть, и через двое суток - бесследно растает! В среду пройдёт атмосферный фронт рассказал Тишковец

Он уточнил, что первые снежинки полетят в Подмосковье уже в полночь, а в Москве снег стоит ждать к 6-7 часам утра. Правда, ненадолго.

Передовые "полчища" снеговых туч пересекут западные границы Подмосковья уже в полночь, а в Москве снегопад ожидается к 6-7 часам утра, и начнётся формирование снежного покрова высотой до 1-3 см, который, впрочем, к пятнице растает, но восстановится в начале следующей недели. В сумерках 0…-2, днем 0…+2. В четверг, в тёплом секторе циклона осадки, перейдут в смешанную фазу, вечером возможен туман, в течение суток - от +1 до +3 рас сказал синоптик

По словам Тишковца, в пятницу Москву ждет оттепель, а в субботу снова похолодание. В воскресенье опять пойдет снег.

Ранее синоптики предупредили о вторжении на территорию России мощного циклона.