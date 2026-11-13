Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве наступит зима Синоптик Тишковец: наступления зимы в Москве пока не предвидится

Москва13 ноя Вести.Следующая неделя в Москве начнется с простых метеоусловий, без наступления зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести".

Он добавил, что с наступлением светлого времени суток скажется слабое влияние промежуточного гребня в тылу циклона, того самого, что кружит над Балтикой и уже отдаст Москве свою воду. Погода возьмет курс на постепенное улучшение.

Второй выходной выдастся относительно погожим, скажется влияние северной периферии антициклона. Из-за облаков неуверенно станет выглядывать солнце, осадки маловероятны – день пройдет насухо. В сумерках 0…+3, после полудня +2…+5. Следующая неделя начнется с простых метеоусловий, по ночам около 0, днем до +3. Зима не просматривается – ни в понедельник, ни во вторник, ни дальше сказал он

По метеоролога, в субботу будет облачно с неустойчивыми прояснениями.

Небо станет рваным, в нем появятся окна, через которые робко, по-ноябрьски, проглянет бледный свет. Местами возможны небольшие осадки, уже не ливень, а так, остатки, крохи, последние капли. Ветер развернется на западную четверть с юго-востока, что гнал ночью тучи, на запад, и принесет свежесть, уже без напора, 4-9 м/с. Столбик термометра обозначит обратный суточный ход температуры: день будет прохладнее ночи. После ночных +4…+7, понизится до +4. Атмосферное давление начнет стремительно расти — с ночных 732 барометры поползут вверх и к вечеру доберутся до 742 мм рт. ст. Ровно туда, откуда все началось отметил Тишковец

Подробнее о прогнозе на следующую неделю в столице – в авторской колонке Евгения Тишковца.