Москва13 ноя Вести.290 Черкизовских прудов с неба! Шесть десятилетий ноябрьская Москва не видела подобного разгула стихии. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести" рассказывает, что ждет столицу в ближайшие сутки.

Москва замерла в ожидании дождя. В столице нашей Родины сейчас ровно +2, над мегаполисом свинцовое одеяло - небосвод на 100% закрыт слоисто-кучевыми облаками на высоте 600 м. Без осадков. Ветер юго-восточный с усилением до 6 м/с. Видимость более 10 км, влажность 74%, атмосферное давление 742,0 мм рт. ст.

В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном по имени "Роми" с центром над Балтийским морем. Именно этот вихрь принесет в столицу дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет.

В городе ожидается пасмурная погода, к вечеру - примерно после 16-17 часов – начнется дождь. Ветер юго-восточный окрепнет до 7-12 м/с, порывистый. Температура воздуха +1…+4. Показания барометров рухнут на 10 единиц – до 732 мм рт. ст. Так падает давление перед большой водой. Не забудьте зонт и, пожалуй, лодку.

А далее начинается самое интересное. В субботу, в ночь великого дождя, разверзнутся хляби небесные и лить будет как из ведра – это не метафора, а почти метеорологическая точность. Через берега Москвы-реки пройдет глубокая ложбина циклона и связанный с ней атмосферный фронт окклюзии – тот самый барический шов, где теплый воздух схлестывается с холодным, и небо окончательно теряет всякое чувство меры.

В период с 21.00 13 ноября до 06.00 14 ноября на каждый метр площади московской земли обрушится до 28 литров дождевой воды с экстремальной интенсивностью в середине ночи, когда город будет спать, а небо работать на полную. Это 54% от всей месячной нормы. В масштабах города это десятки миллионов тонн — целые реки, которые прольются с неба за считаные часы. В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам – до 70 миллионов, что сопоставимо с объемом примерно 290 Черкизовских прудов. До суточного рекорда осадков не хватит всего полтора литра (рекорд 29,5 мм). Полтора миллиметра – и история не будет переписана. Город будет спать под шум дождя, который не видел почти шесть десятилетий, а утром выйдет на улицы, где каждая лужа помнит рекордный 1967-й.

К шести утра субботы все закончится. Основное дождливое ненастье, что всю ночь хлестало по крышам и мостовым, уйдет вместе с холодным фронтом — тем самым, что пройдет через столицу в предрассветные часы, и захлопнет за собой дверь. Утро выдаст последние литры, выдохнется, и к рассвету небо впервые за долгие часы переведет дыхание.

С наступлением светлого времени суток скажется слабое влияние промежуточного гребня в тылу циклона — того самого, что кружит над Балтикой и уже отдаст Москве свою воду. Погода возьмет курс на постепенное улучшение. Не на солнце, нет — на курс. Будет облачно с неустойчивыми прояснениями: небо станет рваным, в нем появятся окна, через которые робко, по-ноябрьски, проглянет бледный свет. Местами возможны небольшие осадки — уже не ливень, а так, остатки, крохи, последние капли. Ветер развернется на западную четверть — с юго-востока, что гнал ночью тучи, на запад, и принесет свежесть, по силе уже без напора, 4-9 м/с. Столбик термометра обозначит обратный суточный ход температуры: день будет прохладнее ночи. После ночных +4…+7, понизится до +4. Атмосферное давление начнет стремительно расти: с ночных 732 барометры поползут вверх и к вечеру доберутся до 742 мм рт. ст. Ровно туда, откуда все началось. Круг замкнется...

Второй выходной выдастся относительно погожим - скажется влияние северной периферии антициклона. Из-за облаков неуверенно станет выглядывать солнце, осадки маловероятны – день пройдет насухо. В сумерках 0…+3, после полудня +2…+5.

Следующая неделя начнется с простых метеоусловий, по ночам около 0, днем до +3. Зима не просматривается – ни в понедельник, ни во вторник, ни дальше…