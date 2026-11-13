Москва13 ноя Вести.На Москву за несколько часов выльется 290 Черкизовских прудов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести".

Он также отметил, что в субботу, в ночь "великого дождя", разверзнутся хляби небесные и лить будет как из ведра.

Это не метафора, а почти метеорологическая точность! Через берега Москвы-реки пройдет глубокая ложбина циклона и связанный с ней атмосферный фронт окклюзии – тот самый барический "шов", где теплый воздух схлестывается с холодным, и небо окончательно теряет всякое чувство меры. В период с 21:00 13 ноября до 06:00 14 ноября на каждый метр площади московской земли обрушится до 28 литров дождевой воды с экстремальной интенсивностью в середине ночи, когда город будет спать, а небо – работать на полную. Это 54% от всей месячной нормы! В масштабах города - это десятки миллионов тонн - целые реки, которые прольются с неба за считанные часы. В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам до 70 миллионов, что сопоставимо с объемом примерно 290 Черкизовских прудов! До суточного рекорда осадков не хватит всего полтора литра (рекорд 29,5 мм). Полтора миллиметра и история не будет переписана. Город будет спать под шум дождя, который не видел почти шесть десятилетий, а утром, выйдет на улицы, где каждая лужа помнит рекордный 1967 год пояснил Тишковец

Подробнее о прогнозе в Москве – в авторской колонке Евгения Тишковца.