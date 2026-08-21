Москва21 авгВести.В ночь на 21 августа столичный регион оказался на пути атмосферного фронта. Больше всего осадков было зафиксировано на севере Подмосковья, рассказала ИС "Вести" метеоролог Анна Волкова.
Она отметила, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм влаги.
В Подмосковье больше всего дождей пролилось в Талдоме – 8 мм, Волоколамске – 10 мм и Солнечногорске. Там выпало 13 мм осадков или приблизительно одна пятая от августовской нормыговорится в сообщении
В ближайшие дни в Москве интенсивные ливни и грозы маловероятны. Только во вторник, 25 августа, дожди усилятся, и показания термометров вновь опустятся ниже 20 градусов, прогнозируют синоптики.
По предварительной информации, следующие выходные в столичном регионе уже не будут такими теплыми, как суббота и воскресенье на этой неделе.