Ночью 21 августа больше всего осадков выпало в Солнечногорске

Синоптик назвала город Подмосковья, ставший лидером по осадкам ночью 21 августа Ночью 21 августа больше всего осадков выпало в Солнечногорске

Москва21 авг Вести.В ночь на 21 августа столичный регион оказался на пути атмосферного фронта. Больше всего осадков было зафиксировано на севере Подмосковья, рассказала ИС "Вести" метеоролог Анна Волкова.

Она отметила, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм влаги.

В Подмосковье больше всего дождей пролилось в Талдоме – 8 мм, Волоколамске – 10 мм и Солнечногорске. Там выпало 13 мм осадков или приблизительно одна пятая от августовской нормы говорится в сообщении

В ближайшие дни в Москве интенсивные ливни и грозы маловероятны. Только во вторник, 25 августа, дожди усилятся, и показания термометров вновь опустятся ниже 20 градусов, прогнозируют синоптики.

По предварительной информации, следующие выходные в столичном регионе уже не будут такими теплыми, как суббота и воскресенье на этой неделе.