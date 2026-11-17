Синоптик: к ночи температура в Москве опустится до нуля перед снегопадом Синоптик: после похолодания в столице сформируется временный снежный покров

Москва17 ноя Вести.В Москве к ночи вторника температура воздуха опустится до нуля градусов, а уже утром в среду начнется снегопад. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, к полудню среды тротуары и газоны может запорошить слоем снега до трех сантиметров.

В Москве до конца вторника осадков мы не ждем. После обеда на термометрах +2...+3. К ночи температура понизится до нуля. Поэтому, когда завтра утром начнется снег, он станет собираться на земле, и к полудню среды столичные тротуары и газоны может запорошить на 3 сантиметра. Но затем на улице снова потеплеет до +2...+4, так что временный снежный покров будет быстро таять, и к четвергу от него почти ничего не останется пояснил Тишковец

Синоптик также рассказал, что ночь на 16 ноября в Москве стала одной из самых теплых за 78 лет.