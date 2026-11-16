Ночь на 16 ноября в Москве стала одной из самых теплых за 78 лет Самая теплая ночь в ноябре за последние 78 лет зафиксирована в Москве

Москва16 ноя Вести.В Москве ночь на 16-е ноября стала одной из самых теплых за последние 78 лет. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила +3,8, что почти на 6 градусов выше климатической нормы. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Днем воздух в столице прогрелся почти до +5 и, скорее всего, это будет последняя относительно теплая неделя в этом году. Еще будет наблюдаться плюсовая температура, но уже в воскресенье похолодает.

Во вторник ночью ожидается -2 - +1, в середине дня не выше 0 и до +3. В среду с приближением североатлантического циклона погода испортится: в ночь начнется снежная круговерть, 0…-3, на земле появится слабый снежный покров в 1-3 сантиметра. К вечеру осадки станут выпадать уже в смешанной фазе. В четверг теплый сектор циклона и фронт окклюзии принесут обложные осенние дожди, и снег растает. В ночное время столбик минимального термометра покажет не ниже +1…+4, в середине дня потеплеет до +4…+7.