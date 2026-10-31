Москва пережила третий самый теплый день 30 октября с 1879 года

Синоптик: минувшая пятница вошла в тройку самых теплых 30 октября в Москве Москва пережила третий самый теплый день 30 октября с 1879 года

Москва31 окт Вести.В Москве минувшая пятница оказалась в тройке самых теплых 30 октября за всю историю наблюдений с 1879 года - столбики термометров поднялись почти до плюс 13 градусов. Об этом сообщила главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова в Telegram.

На ВДНХ воздух 30 октября прогрелся до 12,8 градуса, что выше нормы более чем на шесть градусов. По словам синоптика, теплее в этот день в Москве было только дважды за почти полтора века.

Тридцатого октября максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла 12,8 градуса, аномалия температуры превысила шесть градусов. И это третий самый теплый день с 1879 года написала Татьяна Позднякова

С приходом ноября погода в столице начнет возвращаться к обычным значениям. По данным синоптика, со 2 ноября похолодает на четыре градуса, и дальше Москва постепенно войдет в "предзимье".