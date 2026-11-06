Москва6 ноя Вести.Жителей Москвы предупредили об образовании гололедицы на дорогах, также местами сохранится небольшой снежный покров. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

В пятницу, 6 ноября, в столичном регионе будут наблюдаться обширные поля облаков и холодные воздушные массы, кратковременные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Вечером образуется гололедица, а местами сохранится небольшой снежный покров.

Температура воздуха +1…+3°, по области — 0…+4°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что около нормы. В субботу [7 ноября] ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, гололедица, ночью -1…-3°, днем 0…+2° написал Леус в своем канале в мессенджере МАХ

Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал ИС "Вести", когда и где в России вырастут сугробы. Также он отметил, что Москву ждут аномально теплые дни в середине ноября.