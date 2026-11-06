Москва6 нояВести.Температура воздуха в ночь на субботу в Москве опустится до -3 градусов, из-за чего на автомобильных дорогах и тротуарах образуется черный лед. Подробнее о погоде на выходные ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В выходные в столичном регионе заметно похолодает, в ночь на субботу столбики термометра опустятся до -1 … -3. Соответственно, вся выпавшая небесная влага замерзнет и превратится в так называемый черный лед, то есть такая тонкая пленка льда толщиной до трех-пяти миллиметров. И это будет первая проверка автомобилистов на то, что переобулись они на зимний вариант или нет. Днем столбики термометра будут колебаться около нулевой отметки, при этом сохранится вероятность небольших локальных осадков в виде снегасообщил он
В воскресенье, 8 ноября, температура повысится на несколько градусов, однако характер метеоусловий будет таким же неустойчивым, добавил Тишковец.