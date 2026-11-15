Москва15 ноя Вести.Жителей Центральной России ждет мартовско-апрельская аномалия. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести".

По его словам, на следующей неделе погода будет теплой, в отличие от присущих ноябрю холодов.

В предстоящую неделю западные воздушные потоки, словно невидимый дирижер, продолжат гнать через европейский континент огромные массы воздуха, рожденные над Атлантикой, где в океанской колыбели их коснулось теплое дыхание Гольфстрима. Эта атмосферная река будет нести с собой странную, почти мартовско-апрельскую аномалию среди формально наступившей 14-го ноября климатической зимы отметил он

Метеорологическая осень пока продолжается, но скорее всего, это будет последняя относительно теплая неделя, полагает эксперт.

Подробности о погодных изменениях - в авторской колонке Евгения Тишковца.