Синоптик Заводченков: в ноябре ожидается неделя аномального тепла Метеоролог Заводченков: нас ожидает неделя аномального тепла в ноябре

Москва9 ноя Вести.В средней полосе России в середине ноября ожидается неделя аномального для этого периода тепла. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести".

Сейчас погодный тренд изменился и нас ждет еще, по меньшей мере, неделя аномального тепла. Причем его пик придется на эту пятницу, когда, по иронии судьбы, обычно в средней полосе стартовала метеорологическая зима сообщил он

Заводченков подчеркнул, такая переменчивость погоды объясняется наблюдающимися на планете климатическими изменениями.

Это очевидно - из-за повышения глобальной температуры период благоприятных условий для формирования снежного покрова сокращается. Например, Центральную часть Русской равнины раньше сугробы устойчиво укрывали в сумме четыре месяца, а в XXI веке они лежат почти на полторы недели меньше. Похожая динамика наблюдается и в других регионах страны, даже в морозной Сибири заметил он

Каких еще изменений стоит ждать от погоды – подробнее в авторской колонке Вадима Заводченкова.