Москва18 окт Вести.Позднее бабье лето на следующей неделе побалует жителей Центральной России погодой. Об этом ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил "Вестям".

В предстоящую неделю метеоусловия, несмотря на похолодание, будут соответствовать статусу позднего бабьего лета! Причиной тому станет характерный для октября блокирующий антициклон скандинавского происхождения, который за этот срок преодолеет почти 3000 км, от норвежских фьордов до североказахстанских степей. В столичном регионе, как и на большей части Русской равнины, установится малооблачная погода с аномально высоким атмосферным давлением, пик которого придется на вторник, когда в Москве барометры покажут 768 мм рт. ст сказал Евгений Тишковец

При этом, по словам метеоролога, до рекорда 1987 года не хватит полторы единицы. У гипертоников может наблюдаться дальнейшее повышение артериального давления.

Фактическая погода отстает от климатического календаря примерно на две недели, а значит, золотая осень, несмотря на минувший Покров, продолжится до конца октября, и передаст эстафету глубокой осени только в начале ноября, когда по климату должно стартовать предзимье. Так что позднее бабье лето, конечно, растеряет свой темперамент, но еще побалует жителей Центральной России погодой "миллион на миллион" добавил он

Подробности о погоде - в авторской колонке ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.