Москва18 окт Вести.Осень-2026 продолжает радовать жителей Центральной России нехарактерным для сезона температурным комфортом (на 3 градуса выше нормы) и чрезвычайным обилием солнечных дней в одном из самых пасмурных месяцев в году. О том, как будет меняться ситуация в ближайшие недели, пишет в своей колонке для ИС "Вести" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Октябрь пока идет по графику наиболее теплого в метеоистории, благодаря чему в регионе не наступила "коммунальная" осень, которая, в Москве должна была начаться еще 6 октября, когда среднесуточная температура воздуха обычно устойчиво становится ниже критериальных +8 градусов. До конца текущего месяца пока не предвидится и "автомобильной" зимы (средняя температура ниже +5), которая по климату в столице вообще-то обычно наступает 20 октября.

В предстоящую неделю метеоусловия, несмотря на похолодание, будут соответствовать статусу "позднего" бабьего лета. Причиной тому станет характерный для октября блокирующий антициклон скандинавского происхождения, который за этот срок преодолеет почти 3000 км – от норвежских фьордов до северо-казахстанских степей.

В столичном регионе, как и на большей части Русской равнины, установится малооблачная погода с аномально высоким атмосферным давлением, пик которого придется на вторник, когда в Москве барометры покажут 768 мм рт. ст. До рекорда 1987 года не хватит полторы единицы, у гипертоников может наблюдаться дальнейшее повышение артериального давления.

В ночь на понедельник и под утро из-за повышенной концентрации облачности на термометрах будет не ниже +5…+8, а днем, на фоне усиления скандинавского максимума, распогодится, и до +8…+11. Со вторника начнется "коммунальная" осень, и отопление жилых помещений станет уместным. В условиях ясного неба температурная амплитуда существенно возрастет. В сумерках воздух остынет до околонулевых значений с вероятностью слабых заморозков, а днем столбики максимальных термометров снова попытаются штурмовать 10-градусную высоту.

До конца недели сохранится сухая погода, а количество солнечных часов за семидневку будет сопоставимо с месячным нормативом в 78 часов. По ночам, в условиях радиационного охлаждения (снижения температуры приземного слоя воздуха из-за потери излучаемого тепла) и слабого восточного ветра, будет довольно свежо, от 0 до +5. Это что может вызвать раздражение слизистой оболочки дыхательных путей с проявлением сухости в горле, кашлем и дискомфортом в носу. В дневные часы воздух сможет прогреваться от +8 до +13, а это на несколько градусов выше многолетней нормы и, по сравнению с осенней хандрой, будет благоприятно влиять на настроение и жизненный тонус. Одеваться необходимо многослойно.

Фактическая погода отстает от климатического календаря примерно на 2 недели, а значит, "золотая осень", несмотря на минувший Покров, продолжится до конца октября. Она передаст эстафету осени "глубокой" только в начале ноября, когда вообще-то, по климату должно уже стартовать предзимье.

Так что позднее бабье лето, конечно, растеряет свой "темперамент", но еще побалует жителей Центральной России погодой "миллион на миллион".