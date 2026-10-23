Москва23 окт Вести.Понедельник, 26 октября, станет заключительным днем позднего бабьего лета в Москве, после которого золотая осень передаст эстафету осени глубокой. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что в этом году золотая осень в Центральной России не сдается без боя.

Понедельник станет заключительным днем позднего бабьего лета, когда под утро будет плюс два-пять градусов, а днем плюс девять-двенадцать градусов, без осадков. Начиная со вторника, позднее бабье лето, золотая осень передаст эстафету осени глубокой сообщил метеоролог

Тишковец добавил, что во вторник, 27 октября, в столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой скоротечные ливневые дожди.

Интенсивность составит до 5-7 литров воды на метр московской земли (5-7 мм осадков. – Прим. ред.). Соответственно, будет понижение температурного фона до положенной в это время года климатической нормы, когда столбики термометров в течение суток будут колебаться от плюс трех до плюс восьми градусов. В общем-то, финал октября у нас будет таким, каким он должен быть по многолетним наблюдениям заявил он

Ранее Тишковец сообщал, что в предстоящие выходные в Центральной России установится теплая осенняя погода, а в воскресенье, 25 октября, температура в Москве может побить вековой рекорд.