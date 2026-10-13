Эксперт: в ближайшие сутки золотая осень перейдет в категорию осени глубокой Тишковец: в Москве с 15 октября начнется период глубокой осени

Москва13 окт Вести.В Москве с 15 октября начнется период глубокой осени, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести".

В ближайшие сутки москвичи станут свидетелями, как меняются климатические сезоны и золотая осень перейдет в категорию осени глубокой. В Москве сейчас пасмурно и дождливо, заметно похолодало, на термометре всего +9 градусов. В течение дня через столичный регион продолжит проходить холодный атмосферный фронт, а значит сохранится облачная погода, пройдут кратковременные ливни, температура воздуха останется в пределах от + 9 до +12 градусов рассказал он

Фактически, уточнил Тишковец, золотая осень завершается 14 октября, что выпадает на православный праздник Покров.

Издавна народ примечал, что в этот день выпадает первый снег. В Москве такое событие происходит нечасто, лишь раз в 10 лет. 24 сентября - 14 октября ― золотая осень; 15 октября - 28 октября ― глубокая осень заявил Тишковец

В целом за неделю погода изменится несколько раз. Так, 14 октября в российской столице станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Осадки составят порядка 15 мм. Дождливо будет и в четверг, 15 октября.

Ливни, ослабевая, перейдут в умеренные дожди, в осадкомер попадет еще 9 мм небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся. Днем температура составит порядка 8-11 градусов тепла. В пятницу и субботу благодаря антициклону немного распогодится, но облаков будет много, воздух сумеет прогреться всего до +10-13 градусов отметил он

В воскресенье, добавил он, метеоусловия ухудшатся, предзнаменуя вторжение более холодных воздушных масс.