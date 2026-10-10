Стало известно, когда в Москве закончится золотая осень Тишковец: "глубокая" осень в Москве сменит золотую после 14 октября

Москва10 окт Вести.С середины следующей недели, после 14 октября, золотая осень в Москве уступит место "глубокой" – настоящей осени. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Среда [14 октября] станет таким рубиконом между сменами климатических сезонов или подсезонов, когда золотая осень, которую мы сейчас наблюдаем в Москве, сменится на осень "глубокую", которая продлится с 14 до 28 октября включительно сообщил метеоролог

Тишковец добавил, что с началом "глубокой" осени температура воздуха значительно понизится.

Похолодание будет значимым, температурный режим будет понижаться во второй части предстоящей семидневки. По ночам уже 3-8 градусов, днем 6-11, то есть это примерно то, что положено по многолетним климатическим наблюдениям для Московского региона. По сути мы наконец-то увидим настоящую осеннюю погоду добавил он

Ранее Тишковец сообщил, что следующая неделя в столичном регионе начнется с ненастной погоды и проливных дождей. В понедельник в Москве ожидается до трети месячной нормы осадков.