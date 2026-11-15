Москва15 ноя Вести.Ноябрь словно сошел с ума: он не хочет быть колючим, а притворяется поздней осенью или ранней весной. И вся грядущая семидневка — это будет противостояние двух сил: тепла, которое еще цепляется за свои позиции, и холода, который уже примеряется к власти. Погода будет балансировать на грани и метаться между двумя хозяевами. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести" рассказывает, что ждет Центральную Россию в ближайшем будущем.

В предстоящую неделю западные воздушные потоки, словно невидимый дирижер, продолжат гнать через европейский континент огромные массы воздуха, рожденные над Атлантикой, где в океанской колыбели их коснулось теплое дыхание Гольфстрима. Эта атмосферная река будет нести с собой странную, почти мартовско-апрельскую аномалию среди формально наступившей 14 ноября климатической зимы.

В понедельник Центральная Россия останется под северным крылом антициклона. Из-за плотной пелены туч солнце покажется лишь робким пятном, которое не столько греет, сколько обещает. Под утро 0…+3, днем снова +2…+5.

Во вторник ожидается день-обманка: осень сконцентрируется в виде облаков-молчальников, нависающих над землей и без единой капли, из-за чего станет холоднее: ночью -2…+1, в середине дня не выше 0…+3.

В среду, с приближением североатлантического циклона и связанного с ним теплого атмосферного фронта, погода испортится: в ночь начнется снежная круговерть, 0…-3, возможен слабый гололед толщиной до 1 мм, на земле появится очередной белый ковер - зыбкий снежный покров в 1-4 см, а после полудня, наоборот, 0…+3, снег начнет сдаваться, переходя в мокрый снег, а вечером – в дождь. Осадкомер наполнится восемью миллиметрами небесной влаги. Показания барометров рухнут словно камень в колодец - на самое барическое дно, до аномально низких 730 мм рт. ст. Его падение метеозависимые будут слышать не ушами, а всем телом: в висках, суставах и беспокойством.

В четверг теплый сектор циклона и фронт окклюзии принесут обложные осенние дожди - 8 литров воды на квадратный метр, и снежный покров растает, словно его и не было. За двое суток в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков. В ночное время столбик минимального термометра покажет не ниже +1…+4, в середине дня потеплеет до +3…+6.

В ночь на пятницу как лезвие скользнет холодный фронт, отметившись скоротечными осадками, а к утру, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, на термометре 0…+3. Днем регион попадет на орбиту циклона, местами не исключен небольшой дождь, +2…+5. Температурный фон на рабочей неделе останется на несколько градусов теплее многолетней нормы.

Суббота все еще будет относительно теплой и дождливой. В течение суток от +2 до +5. Это будет прощальный поклон осени.

В воскресенье наметится перелом – необратимый, как трещина во льду, которая разойдется во все стороны. Осадки перейдут в смешанную и твердую фазу, на термометрах обреченно слабый плюс.

Метеорологическая осень, которая сегодня на 2,4 градуса выше нормы, пока продолжается. Но скорее всего, это будет последняя относительно теплая неделя. За прогностическим горизонтом, за линией фронта, уже стоит зима, которая знает, что финал ноября начнет готовить почву для ее прихода. Погода начнет тихую работу, превращая слякоть в белизну.