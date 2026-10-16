Москва16 окт Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будучи бывалым автомобилистом, не привык спешить с переходом на зимнюю резину. Об этом сам синоптик рассказал ИС "Вести".

По словам Тишковца, он привык "тянуть резину" до последнего.

Я как бывалый автомобилист обычно меняю авторезину вообще в конце ноября - в начале декабря. То есть тяну резину в буквальном смысле этого слова до упора, потому как снежный покров даже по климату у нас ложится только в конце осени - в начале календарной зимы. Ну а с учетом чрезвычайно теплых прогнозов погоды, в общем-то, эти даты будут сдвигаться вправо еще на неделю-другую сообщил Тишковец

По словам синоптика, этой осенью погода в России на 2-3 градуса теплее положенной климатической нормы.