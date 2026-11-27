Москва27 ноя Вести.Выбор зимних шин у автомобилистов зависит от личных предпочтений, однако лучше выбирать "обувку" на авто в зависимости от характера разъездов. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что наступление зимы в центральной части России уже очевидно. Начало первого месяца зимы будет соответствовать и погоде. Соответственно, автомобилистам следует продумать, какие использовать шины для дорог со снегом и наледью.

Все зависит от личных предпочтений, от стиля жизни. В начале ноября произошло массовое "переобувание", в основном, конечно, на липучки (фрикционные шины). Если водители очень активны и ездят в другие регионы, то здесь, конечно, шипы нужны для проселочных дорог, которые уже покрылись достаточно внушительным льдом и на дорогах скользко. Липучка здесь может подвести сказал он

Однако для тех автомобилистов, которые передвигаются в черте города, шины-липучки являются подходящими.