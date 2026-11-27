Москва27 ноя Вести.Столичный регион готовится к приходу полноценной климатической зимы. По прогнозам синоптиков, уже на рубеже ноября и декабря в Москве и Подмосковье установится ясная морозная погода. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он обратил внимание на то, что морозы уже пришли в столичный регион.

[В пятницу] днем в тылу циклона возможен небольшой снег, минус 1-4… До субботы включительно Центральная Россия останется в тылу уходящего в Сибирь циклона, в регионе локально будет идти снег слабой интенсивности. Ночью подморозит до минус 3-8 и днем минус 1- 6, однако с воскресенья инициативу перехватит скандинавский антициклон, постепенно распогодится. Ну и на стыке календарной осени и зимы морозы окрепнут до минус 5, днем – минус 2-7 сообщил Тишковец

Показателям декабря уже соответствует и высота снежного покрова в Москве, отметил синоптик. В черте города она составляет от 11 до 15 сантиметров, а по области – достигает 19 сантиметров.

К началу календарной зимы столичный регион подходит с полностью сформировавшимся зимним ансамблем, и ноябрь передаст вахту декабрю, не снимая ледяных погон добавил он

Ранее синоптик Заводченко порекомендовал успеть слепить снеговиков в Москве до выходных, после которых в столице станет заметно прохладнее.