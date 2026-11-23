Метеоролог Шувалов: снег, который выпадет в Москве во вторник, уже не растает

До 20 сантиметров снега может выпасть в московском регионе во вторник и среду Метеоролог Шувалов: снег, который выпадет в Москве во вторник, уже не растает

Москва23 ноя Вести.До 20 сантиметров снега может выпасть в московском регионе во вторник и среду, этот покров останется уже до весны. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в интервью ИС "Вести".

Снегопад начнется в Москве и Подмосковье во второй половине дня во вторник, и усилится в ночь на среду.

Некоторые модели по Коломне, Кашире дают [прогноз] до 18-20 см [снега]. 5-10 см вполне может быть и в Москве. И температура оторвется от нулевой отметки, в среду уже -1…-3, а в четверг и пятницу до -6 в ночные часы. То есть, этот снег уже никуда не денется, он останется вместе с нами до весны, скорее всего отметил метеоролог

Он добавил, что в первые числа декабря столичный регион ждут морозы до -15 градусов.