Москва18 ноя Вести.В Москве в среду, 18 ноября, будет прохладнее обычного из-за того, что небо над мегаполисом затянут снеговые тучи. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Москве из-за снеговых туч сегодня лишь около плюс 1 градуса, это немного прохладнее обычного. Но уже с четверга под аккомпанемент небольших дождей потеплеет до плюс 4-6. В такой ситуации снежный покров не сможет сохраняться долго, в лучшем случае он продержится 60 часов. отметил Тишковец

Снег в столице снова ожидается только в воскресенье, добавил метеоролог.